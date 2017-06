"A plouat peste televizor, peste dulapuri, peste tot". Cateva familii care stau la etajul 5 al unui bloc din capitala s-au trezit cu locuintele inundate dupa ce tabla care, potrivit lor, tinea locul acoperisului a fost smulsa de furtuna - VIDEO

Furtuna violenta care a lovit ieri mai multe regiuni a provocat mari stricaciuni si in capitala. Cateva familii care stau la etajul 5 al unui bloc de locuit din sectorul Botanica s-au trezit cu locuintele inundate. Potrivit lor, din cauza ca la ultimul etaj urmau sa fie construita mansarda, responsabilii de la firma de constructii ar fi scos acoperisul, iar in locul acestuia au pus tabla, astfel ca in urma vijeliei puternice de ieri aceasta a fost smulsa, iar toata apa a ajuns in casele lor.