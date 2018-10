Povestea unei tinere din Donduseni, care la doar 20 de ani a ajuns pe patul de spital cu insuficienta renala: a primit a doua sansa la viata, dupa ce tatal sau i-a donat un rinichi - VIDEO

Vlada ALPASCHINA " Ma simteam rau "

Iar de atunci viata ei a luat o intorsatura la care Vlada nu s-a asteptat niciodata. Medicii i-au spus sa uite de studii macar pentru un an si sa se ocupe de tratament. Au urmat luni intregi petrecute intre peretii spitalului.

Vlada ALPASCHINA : "Dar, procedurile de dializa nu au avut rezultatul asteptat si atunci doctorii i-au spus ca unica solutie ar fi sa fie transplantat un rinichi nou. "

Vlada ALPASCHINA: " Asa ca in luna mai, tatal tinerei a ajuns pe masa de operatii in speranta de a-si salva fiica. Barbatul a devenit nu doar eroul familiei sale, dar si a altor oameni si a participat in spoturi publicitare, in care i-a indemnat pe altii sa doneze organe. "



Si odata ce a deschis ochii dupa interventie, Vlada a inteles ca a primit a doua sansa la viata. O sansa, de care acum vrea sa profite din plin.

Studiaza la USM si vrea sa devina psiholog in centrele de dializa si cele de transplant, ca sa-i ajute pe oamenii care se vor pomeni in aceeasi situatie ca si ea.

Vlada ALPASCHINA: "Totusi, cei mai multi nu gasesc donatorii vii si atunci se inregistreaza pe listele de asteptare."

Asa ca pentru multi asteptarea poate dura si cativa anim ori se sting inainte de a gasi un donator compatibil. In tara noastra, medicii pot efectua transplanturi de rinichi, ficat si cornee.