A profitat ca era beat si i-a dat foc. Un barbat din capitala a fost condamnat la ani grei de inchisoare

Potrivit procurorilor, in martie curent, aflandu-se in sectorul Buiucani, inculpatul, profitand de faptul ca victima era in stare de ebrietate alcoolica si dormea, a incendiat constructia improvizata in care se afla acesta. Cadavrul barbatului a fost gasit carbonizat.

Fiind audiat de procurori, inculpatul a declarat ca se afla cu victima in relatii ostile, iar din motiv de razbunare si gelozie a incendiat barbatul.

Faptasul si-a recunoscut pe deplin vina, iar recent a fost condamnat la 13 ani si 4 luni de inchisoare in penitenciar de tip inchis.

Sentinta este cu drept de atac conform prevederilor stabilite de lege.