A promis multe... acum sa se apuce de lucru. Asta asteapta locuitorii comunei Jora de Mijloc de la primarul pe care l-au ales dminica. Satenii spun ca peste un an ii vor cere socoteala Marinei Tauber - VIDEO

„Maria Ta..Tamber. ”

Desi nu stiu prea bine sa-i pronunte numele, satenii au asteptari mari de la noul primar ales.

„Drumuri.”

Iar unii au reusit deja sa o cunoasca – de la concerte, spun ei.

„Tare vesel a mai fost.”„Baloane, veselie”.„E frumoasa si tanara.”

Si pentru ca a promis multe satenii spun ca peste un an, ii vor cere socoteala Marinei Tauber.

„Angajament public a noului primar. Aici e scris platforma ei electorala. O pastrati? Daca o sa ajung la anul o sa zic treci doamna la tabla sa vedem ce s-a intamplat”.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „In Jora de Mijloc numele lui Ilan Sor e peste tot. De exemplu, pe stalpi, garduri sau statii de asteptare. Nu se stie cand au aparut aceste inscriptii si de catre cine au fost facute. Cert este ca erau si in ziua alegerilor.”

„Cine e Ilan Sor? E normal.”

Desi nu cunosc prea bine cine e Ilan Sor, satenii poarta in schimb tricouri cu inscriptia partidului.

Si pentru ca azi se sarbatoreste Sfantul Nicolae, barbatul a purtat astazi cu el si ...paharul nu doar cu tricoul.

„Umblati cu paharul dupa dumneavoastra? Umblam poate o sa ne cada? Cu inca nu, dar o sa ne turnam noi.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Satenii spun ca acum 50 de ani satul lor era plin de viata. Acum tinerii au plecat, copii se nasc mai putin. De exemplu, pe aseasta ulita fiecare a doua casa este parasita."

“Au plecat.”





Vicepresedinta Partidului SOR, Marina Tauber, a castigat duminica din primul tur alegerile locale din comuna Jora de Mijloc, obtinand peste 61 la suta din voturile alegatorilor. La fel ca si liderul formatiunii Ilan Sor aceasta figureaza in raportul Kroll.

Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate. Dosarul a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul din cauza unor conflicte de interese.