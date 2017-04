A pus in pericol viata vecinilor din apropiere. Ce pastra in casa un barbat dintr-o suburbie a capitalei: a fost retinut de SIS si risca pana la 5 ani de inchisoare - VIDEO/FOTO

Potrivit celor de la SIS, in cadrul mai multor perchezitii la domiciliul barbatului au fost depistate si ridicate 7.2 kg de substanta exploziva TNT (trinitrotoluent), 188 capsule detonante pirotehnice KD 8A, 3 detonatoare electrice si 8 fiole de substanta chimica lichida, utilizata in industria militara la producerea substantelor explozive. Acestea erau pastrate in conditii necorespunzatoare si punea in pericol viata si sanatatea localnicilor din apropiere.

Astfel, barbatul s-a aflat in vizorul Centrului Antiterorist al SIS in ultimele 6 luni, fiind banuit de pastrare si comercializare a substantelor explozive pe teritoriul Republicii Moldova.

Individul a fost retinut pe un termen de 72 ore, iar in cazul in care va fi gasit vinovat, acesta risca pana la 5 ani de inchisoare.