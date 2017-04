A ramas cu masina facuta zob dupa ce un copac a cazut peste vehicul. Soferul i-a atacat pe cei de la Spatii Verzi in instanta si are castig de cauza - VIDEO

A ramas cu masina facuta zob dupa ce un copac a cazut peste vehicul, asa ca soferul i-a atacat pe cei de la Spatii Verzi in instanta de judecata si are castig de cauza. Incidentul a avut loc inca in 2015, iar magistratii au emis hotararea abia acum. Intreprinderea este nevoita sa plateasca despagubiti de peste 17 mii de lei, insa responsabilii spun ca vor ataca decizia la Curtea de Apel.