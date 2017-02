A sarit gardul, a fortat geamul si a vrut sa fure un ditamai televizorul, insa schema nu i-a iesit. Barbatul a fost retinut imediat si risca pana la 2 ani de inchisoare - VIDEO

Potrivit politiei, barbatul a fst retinut in flagrant delict, dupa ce a a intrat intr-o locuinta din comuna Dumbrava, furand un televizor.

Preliminar, oamenii legii au stabilit ca, barbatul ar fi sarit peste gard, a fortat geamul din termopan si a intrat in casa.

Individul anterior judecat pentru fapte similare comise in aceeasi localitate, este in prezent cercetat penal pentru furt si risca amenda de pana la 13 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 120 la 240 de ore sau inchisoare de pina la 2 ani.