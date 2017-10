Anul acesta nu mai intarzie. 200 de mii de doze de vaccin antigripal au ajuns la Chisinau. Sunt donate de un ONG de peste hotare

Potrivit Centrului National de Sanatate, dozele au fost duse la Depozitul National de vaccinuri din cadrul Centrului National de Sanatate Publica (CNSP) al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS). In perioada imediat urmatoare, vaccinul va ajunge in poclinici si spitale, dupa care va demara Campania de imunizare impotriva gripei sezoniere. Mai intai, vor fi vaccinati angajatii din institutiile medicale.





Anul trecut vaccinurile au ajuns foarte greu in tara noastra. Acestea au fost amanate de mai multe ori, ajungand tocmai la data de 15 decembrie. Au fost la fel in numar de 200 de mii de doze, doar ca produse in China si donate de catre SUA. Este al treilea an consecutiv cand primim loturi gratuite de vaccinuri antigripale.