A sperat ca in patru ani va culege nucile din cei aproape 400 de pomi pe care i-a plantat, acum insa aduna crengile ramase din puietii uscati. Un barbat din Cahul si-a gasit terenul pe care crestea o livada, fara zare de pom - VIDEO

Asa si-a gasit Ion Stefu livada de nuci la care a muncit 4 ani. In jur de 400 de puieti au fost taiati de brazda plugului.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Pe acest teren in urmatorii ani ar fi trebuit sa se inalte o livada de nuci. Acum puietii s-au transformat doar in niste crengi uscate.”

Barbatul si-a pus mainile in cap cand a descoperit paguba. El spera ca in cativa ani va strange nucile de pe copaci, acum insa, tot ce poate aduna, sunt crengile pomilor de pe camp.

Ion STEFU, PROPRIETAR: “Am trei zile de cand sunt nedormit. Mergeam cu masina si nu intelegeam de ce e negru, cum sa fie arat. Am alergat aici, mi s-a oprit respiratia. Mi-au curs lacrimile, aici mi-am pus sufletul 4 ani.”

A locuit un timp in Romania. In 2014 a revenit in satul de bastina, in dorinta unui viitor acasa. Este de meserie inginer, iar inainte ca sa se apuce de agricultura a citit numeroase carti de specialitate. Pentru ca nu avea bani multi ca sa cumpere puietii de nuc, a batut Moldova in lung si in lat in cautarea soiului potrivit de nuci.

Ion STEFU, PROPRIETAR: “Am citit foarte multe carti si o teza de doctorat. E o sansa sa supravietuiesc la tara.”

Sustine ca timpul investit, munca depusa sub arsita soarelui de vara, dar si siguranta unui venit bun, au fost ruinate.

Ion STEFU, PROPRIETAR: “Mi-a fost sansa sa-mi pun painea pe masa.”

“Sunt ruinat ca si timp dedicat acestui vis. Nu pot sa-mi permit sa investesc starea mea emotionala pe arsita verii.”

Spune ca nu are dusmani in sat care iar fi pus gand rau afacerii. Pentru ca au mai fost cazuri in regiune, crede ca e vorba de persoane, care intamplator sau nu, ara si seamana pamanturi straine, ca mai apoi sa-si stranga roada. Acum, barbatul vrea sa-si caute dreptatea, dar nu are bani pentru un avocat.

Ion STEFU, PROPRIETAR: “Nu mai am incredere in politia din Republica Moldova.”

“Sa-mi restituie munca care a fost sau sa se duca sa cumpere copacii si sa mii puna inapoi.”

Fara bani si fara speranta, barbatul care spera ca in 4 ani sa culeaga primele nuci pentru a le exporta sau a face ulei, nu mai stie cu ce ochi sa-si priveasca viitorul.

Ion STEFU, PROPRIETAR: “Resursele mele sunt zero. Resursele sunt puterea care mi-o da nucile sa vin sa trag cu sapa aici.” (8196)06:25 “Mi-a ramas ultima sansa, ultima speranta sa-mi pun painea pe masa.”

In urmatoarel zile barbatul va depune o plangere la politie.