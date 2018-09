A stat alaturi de cadavrul fratelui sau in curte pret de cateva ore, pana a venit politia sa constate decesul. I s-a intamplat unui barbat din Ialoveni: "Statea corpul neinsufletit la soare, la 30 de grade" - VIDEO

A stat alaturi de cadavrul fratelui sau in curte pret de cateva ore, pana a venit politia sa constate decesul. I s-a intamplat unui barbat din Ialoveni. Fratele sau a murit din cauza unor probleme la inima. Si pentru ca in raion nu este un medic legist, corpul neinsufletit a zacut in soare timp de 5 ore.