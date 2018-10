A spart geamul unui apartament din capitala, a intrat in casa si a iesit de acolo cu ceasuri in valoare de peste 45 de mii de lei. Un tanar de 24 de ani, retinut. Cum si-a motivat fapta - FOTO

Potrivit oamenilor legii, totul a avut loc pe data de 24 octombrie. Atunci, individul a spart geamul si a intrat in casa, de unde a luat un lantisor de aur si mai multe ceasuri, totul in valoare de 46 500 de lei. Cand si-a dat seama de cele intamplate, proprietara apartamentului, in varsta de 54 de ani, a sunat la politie.

Tanarul, care anterior a mai fost judecat pentru furt, le-a spus autoritatilor ca a intrat in locuinta dupa bani, insa cum nu a gasit niciun leu a iesit de acolo cu ce a putut.

Individul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 4 ani de puscarie.