Potrivit Procuraturii Generale, incidentul dramatic a avut loc anul trecut in luna noiembrie. Barbatul, in varsta de 24 de ani, fiind baut, s-a luat la cearta cu concubina sa in varsta de 20 de ani. Cu mintea tulbure, el a luat combustibil, a stropit-o, dupa care i-a dat foc. Femeia s-a ales cu arsuri grave si si-a pierdut sarcina.