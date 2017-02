A transformat locuinta din capitala intr-o ghena de gunoi. Proprietarul a depozitat acolo timp de 10 ani, tot soiul de resturi si deseuri care ajungeau aproape de tavanul locuintei - VIDEO

Pare o situatie incredibila, dar intr-un apartament cu trei camere din sectorul Rascani al capitalei, gunoiul a ajuns pana in tavan. Desi vecinii s-au plans de nenumarate ori pana acum, evacuarea nu a fost posibila din cauza ca proprietarul nu-si dadea acordul, spunand ca sunt bunurile lui si ar urma sa-si deschida o afacere cu gunoiul acumulat.

Nicolae BALAUR, PRETOR SECTORUL RASCANI "Da, barbatul si-a dat acordul, este recipisa prin care singur confirma ca nu are nimic impotriva la evacuare acestui gunoi.”

Barbatul a adunat in apartamentul sau de la imbracaminte, electrocasnice vechi, pana la gunoaie luate de pe platouirle de acumulare a deseurilor. N-a facut-o peste noapte. I-au trebuit 10 ani ca sa transforme totul intr-o ghena. Vecinii spun ca barbatul de multe ori cerea de la ei, haine si lucruri de care nu au nevoie. Iar mirosul din apartamentul sau era unul insuportabil, indeosebi vara.





“Miroase urât. El miroase urât. Gunoiul lui miroase urât. Uşa deschide, miroase urât. Vara este mai tragic”

“Da tare in nas. El numai trece pe scari si deam te inadusi de dansul. E om bolnav.”







“Foarte tare miroase. Nimeni nu a putut face nimic, am depus plângeri de câteva ori, dar nimeni nu a interprins nimic. Acum în sfârşit au făcut. O să mergem şi o să respirăm normal.”





Astazi barbatul nu era acasa. Potrivit celor de la pretura, acum el ar fi internat la spitalul de psihiatrie. Fosta sotie a fost cea, care le-a deschis usa. Femeia nu locuieste in apartament dar este proprietara. Ea nu a vrut sa comenteze aceasta situatie. Din apartament au fost evacuate peste 7 camioane de gunoi.Odata inlaturat focarul de infectie, angajatii directiei locativ-comnale vor spala totul cu dezinfectant, deoarece blocurile din oras sunt in subordinea acestei directii. Barbatul care si-a transformat apartamentul intr-o gunoiste are 79 de ani si a fost profesor de drept.

Solicitati de PROTV specialistii de la Spitalul de Psihiatrie ne-au spus ca acumularea gunoaielor si a altor obiecte este o tulburare psihica numita disposofobie, care are la originie o teama obsesiva de a renunta la ceva. Terapiile psihologice le pot veni in ajutor acestor oameni.