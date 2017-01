A trecut exact un an de la tragedia din cafeneua La Soacra din capitala. Explozia a luat 4 vieti si a mutilat pentru totdeauna mai multe destine - VIDEO

Era 9 ianuarie 2016. La ora 13 si 30 de minute o explozie puternica a starnit panica in Piata Centrala. Flacari uriase si un nor gros de fum au inceput sa iasa din cafeneaua La Soacra, acolo unde o butelie de gaz a explodat.

Oameni acoperiti de funingine, de rani si de soc ieseau de-a valma din local. Spitalul de leziuni termice era plin de raniti. Pe rand patru oameni au murit – trei angajate ale cafenelei care s-au stins la spitalul de arsi din Bucuresti si un barbat care intrase sa ia masa in local. 12 oameni au fost raniti.



Incendiul a starnit un scandal urias, despre corutie, incompetenta si iresponsabilitate, scandal care in doar un an s-a dezumflat ca un balon spart. Detalii din dosar arata ca butelia de gaz care a provocat incendiul si care NU TREBUIA sa se afle acolo a ajuns si a ramas ilegal in cafenea datorita unor acte de coruptie mici - cate 200 de lei curgeau in buzunarele functionarilor pentru ca acestia sa inchida ochii la nereguli.

Administratorii, sot si sotie – Andrei si Alina Iarina au fost pusi sub acuzare. Ea a fost condamnata in luna mai la patru ani de inchisoare, el in decembrie – la sase ani de inchisoare, de judecatoria Centru. Tot la sase ani de puscarie a fost condamnat Sergiu Popel seful detasamentului de pompieri centru, care ar fi primit mita in valoare de o mie de lei pentru a trece sub tacere ilegalitatile.

Vasilii Toma, angajat la Centrul Municipal de Sanatate Publica, ce ar fi primit cate 200 de lei de vizita in local, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. In timp ce functionara de la directia coruptie, Ludmila Boscalean, despre care se spune ca ar fi primit si ea 200 de lei mita de la administratori a fost achitata. Iar pretorul sectorului Centru Oleg Poiata, demis de consilieri, a fost restabilit ulterior in functie.

Deciziile primei instante au fost atacate de avocati, dar si de procurori care le considera prea blande. Discutiile despre coruptie au trecut in sediile judecatoriilor, dar au disparut din cele ale autoritatilor locale. Astazi, la un an de la tragedie, la sedinta primariei, nimeni nici macar nu si-a amintit de ceea ce s-a intamplat.