A trecut inot stramtoare Gilbraltar. Dmitrii Volosin - al doilea moldovean care reuseste aceasta performanta. "Curentii de apa te arunca in Marea Mediterana. De asta mi-a fost cel mai tare frica" - VIDEO

Dmitrii Volosin spune ca a incercat sa cucereasca Gibraltarul inca acum trei ani, cand a depus o cerere la Asociatia de Traversare a Stramtorii Gibraltar. Dat fiind faptul ca sunt foarte multi doritori, abia saptamana trecuta a obtinut permisiunea, si astfel, si-a indeplnit visul cel mare. Cei 18 kilometri i-a parcurs in 4 ore si 27 de minute, chiar daca a invatat sa inoate acum 5 ani.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: “Imi place sa ma chinui, sa-mi gasesc granitele posibilitatilor mele. Stramtoarea Gibraltar a fost trecuta de aproape 1400 de oameni, este de 4 ori mai putin decat cei care au ajuns pe Everest.”

Dmitrii a fost intr-o echipa cu un salvamar profesionist din Franta si un antrenor de inot de pe plajele din Malibu, SUA. Spune ca toti inotatorii au fost supravegheati de o echipa de salvatori.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: ”Ei inoata foare repede. Trebuia sa ma tin dupa ei din rasputeri. Daca tu inoiti mai incet decat 3 km pe ora, atunci nu reusesti sa treci Gibraltarul. Curentii de apa te arunca in Marea Mediterana si te duce. De asta mi-a fost cel mai tare frica.”

Dmitrii sustine ca a astepat 4 zile ca valurile si vantul sa se linisteasca.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: “Gilbraltarul este foarte greu in ceea ce priveste navigarea, permanet vant puternic care isi schimba directia, curenti de apa, flux si reflux.”

Cel mai complicat insa a fost startul.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: ”Vantul era aproximativ 20km/h, iar acolo stanci si niste valuri mari. Organizatorii fluiera, porniti! Unde pornim, in care directie?”

In spatele performantei sta multa munca, spune Volosin.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: “Intr-o saptamana 4 antrenamnete.90% am petrecut in bazin.Trebuie si 10% de petrecut in ape deschise.Pentru asta am trecut Bosforul.”

Dmitrii Volosin este al doilea sportiv moldovean care inregistreaza aceasta performanta. Acum trei ani, stramtoarea Gilbraltar a fost traversata de moldoveanul Ion Lazarenco. Stramtoare leaga Oceanul Atlantic de Marea Mediterana si separa Spania de Maroc.

Dmitrii Volosin este primul moldovean care a parcurs in luna aprilie 250 km prin pustiul Sahara, cu un rucsac in spate, cu o greutate de aproximativ 15 kg, in cadrul Maratonului Nisipurilor. El s-a clasat pe locul 88 din cei aproape 1200 de participanti. Prin urmare spune Dmitrii, nu este nimic imposibil.

Dmitrii VOLOSIN, SPORTIV AMATOR: ”Poate la Polul Nord o sa merg. Unde nu a fost picior de moldovean.”