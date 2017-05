A treia tragedie in ultimele 3 luni - in familia femeii care s-a stins dupa ce ar fi fost strivita de un tractor: de curand i-a murit mama, iar la scurt timp unchiul. Pe 9 mai a implinit 9 ani de casnicie

Cu ochii in lacrimi, tatal femeii care ieri s-a stins pe loc dupa ce a ajuns cu tractorul pe care il conducea intr-un sant, ar fi cazut din el, iar vehiculul ar fi strivit-o, spune ca in ultimele trei luni nenorocirile se tin lant in familia lor. Acum 3 luni si-a pierdut sotia, mama tinerei de 27 ani, fratele - unchiul tinerei, iar acum si fiica.

Totodata, ieri, 9 mai, femeia a implinit 9 ani de casnicie cu sotul sau, iar in urma a lasat o fetita de 8 ani. Femeia lucra contabila la intreprinderea Cailor Ferate din localitatea in care traia.

Tragedia s-a petrecut ieri, in jurul orei 18:00. Femeia de 27 de ani a decedat dupa ce a urcat la volanul unui tractor fara a avea permis de a-l conduce si s-a rasturnat pe malul Nistrului. Oamenii legii spun ca in dreapta sa se afla o ruda, un barbat de 33 de ani care s-a ales cu multiple leziuni si a fost transportat de urgenta la spital.