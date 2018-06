A treia zi de cosmar pentru locuitorii capitalei. Toarna cu galeata, iar cateva strazi sunt deja inundate. Cand expira codul galben de vreme rea - FOTO

Codul galben de vreme rea emis de meteorologi ar urma sa expire in aceasta seara.

In ultimele doua zile a plouat puternit in capitala. Pe cateva strazi, dar si in pasaje subterane apa le-a ajuns oamenilor pana la...brau.

Ieri, grindina a distrus numeroase culturi agricole in din mai multe localitati. Hectare intregi de vita-de-vie din Hancesti si Leova arata de parca ar fi fost lovite cu bata.