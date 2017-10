A urcat pe o bicicleta lasata langa un magazin si a plecat. Un baiat de 14 ani va fi cercetat in libertate pentru furt

Potrivit oamenilor legii, baiatul se afla in grija rudelor si nu are un loc permanent de trai. Nu se stie unde sunt parintii sai. Anterior, el a fost plasat in centre de plasament pentru minori, insa a fugit de acolo de mai multe ori.

Bicicleta pe care ar fi furat-o costa in jur de 5 000 de lei, ea a fost gasita si returnata proprietarei. Baiatul va fi cercetat in libertate pentru furt.