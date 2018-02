A urmarit doua femei din capitala, le-a luat gentile si a fugit. Un adolescent de 17 ani, retinut. Ce le-a spus politistilor - VIDEO

Potrivit politiei, in primul caz, individul s-a apropiat de o femeie care mergea pe strada din capitala, i-a smuls geanta si a fugit.

In cel de-al doilea caz, adolescentul a observat o femeie in timp ce mergea pe drum, a urmarit-o cateva minute, dupa care i-a furat geanta si a plecat in graba.

In urma mai multor investigatii, individul a fost indentificat si retinut de catre autoritati.

Oamenii legii spun ca tanarul a provocat pagube in valoare de 3 mii de lei. Intrebat de ce a furat gentile, adolescentul le-a spus ca nu are bani si astfel a decis sa faca rost de ei.

Acesta risca pana la 7 ani de puscarie.