Dupa ce a vazut ca semaforul nu functioneaza, iar in zona s-au format ambuteiaje infernale, a luat pentru cateva minute rolul unui politist. Vezi cum un barbat dirijeaza traficul pe bulevardul Cuza Voda. Cum reactioneaza soferii - VIDEO

Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 19:00. Ca un adevarat politist, fara nici o frica, taranul a mers in mijlocul strazii si a inceput sa dirijeze traficul. Pentru ca era imbracat in haine obisnuite, un sofer s-a oprit si i-a dat o vesta reflectorizanta.

Chiar daca nu avea epoleti, conducatorii auto il ascultau. Politia a confirmat acest caz si spune ca tanarul nu va fi amendat, mai mult, oamenii legii ii aduc multumiri pentru ajutor in dirijarea corecta a traficului.

Peste cateva minute au venit oamenii legii, l-au multumit pe barbat si au dirijat traficul mai departe.