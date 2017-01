De mult nu au fost inregistrate asa temperaturi mici in tara noastra. Specialistii vin cu recomandari. Cum putem face fata gerului - VIDEO

In zilele geroase, cel mai mult are de suferit pielea, iar ingrijirea tenului trebuie sa fie una mai speciala, afirma specialistii.

Veronia VAZDOAGA, COSMETOLOG: "Indeosebi foarte grav este trecerile de la aer rece de afara in incaperile care sunt incalzite cu aer conditionat si aceste devieri influenteaza negativ asupra pielii, pielea se deshidrateaza, se usuca. Noi recomandam utilizarea cremelor de protectie, asa numitele creme de bariera. Aceste creme se aplica inainte de a ne expune de a iesi afara, cu 10 minute inainte de a iesi afara.

Trebuie sa fiti atenti si la ceea ce mancati in perioada rece. Atunci cand e frig, organismul are nevoie de mai multe vitamine."

Victoria URSU, NUTRITIONIST: “Pentru a depasi perioada geroasa trebuie sa furnizam cat mai multa vitaminca C, ceea ce o sa ne intareasca imunitatea.Pe perioada iernii nu uitam de hidratare, chiar daca nu simtim la fel de bine senzatia de sete ca si vara, vom consuma aceeasi cantitate de lichide."

“Iarna vom manca mai multe carbohidrati. Ii vom lua din cereale, la fel din fructe,legume, proeteina.”

Oamenii spun totusi ca nu atrag mare atentie alimentatiei in perioada geroasa.

"Dupa buzunari mancam si noi. Ne staruim mai vitaminos, cat ajunge buzunarul."

"Normal ca nu-s produsele cele care sunt vara. Cu ce le putem cu celea le inlocuim iarna."

Altii au metodele lor de a lupta cu gerul.

”Curechi murat//muraturi//multe lamai.”

"Cumparam, asa din ce avem noi, mai facem si un izvar."

Specialistii recomanda evitarea consumului sporit de grasimi si sa manancam cat mai multe fructe si legume.