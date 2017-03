A venit in vizita la bunici. Un copil de 4 ani s-a inecat in rezervorul cu apa din gradina

In seara zilei de 8 martie, oamenii legii au fost sesizati de catre felcerul satului, care a anuntat ca un copil de 4 anisori a decedat, scrie Regional.md.

Micutul a venit impreuna cu mama sa, in vizita la bunici. Potrivit martorilor, in timp ce mama acestuia statea la masa impreuna cu buneii si alte rude, copilul a iesit in curte la joaca. Fiind nesupravegheat, a disparut, iar la scurt timp a fost gasit inecat chiar in rezervorul cu apa din gradina bunicilor.

Veniti de urgenta la fata locului, medicii au constatat ca minorul deja decedase.

Deasemenea la fata locului sa deplasat grupa operativa, urmand sa stabileasca circumstantele decesului copilului.