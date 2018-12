A venit sa raspunda la intrebari, insa nu prea a avut cine sa i le puna. Pavel Filip si-a prezentat raportul de activitate pe trei ani in fata plenului - VIDEO

A venit sa raspunda la intrebari, insa nu prea a avut cine sa i le puna. Pavel Filip si-a prezentat astazi raportul de activitate pe trei ani in fata plenului, insa au stat sa il asculte doar colegii sai de partid. Celelalte fractiuni au parasit sedinta in semn de protest, spunand ca au primit prea tarziu foile pregatite de Filip si ca oricum, in sedinta se face doar show.