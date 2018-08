A vrut sa faca un bine, dar a ajuns sa fie cautat de politie. Un barbat din capitala spune ca a gasit niste bani si i-a restituit celui care i-a pierdut, totul insa a luat o intorsatura neasteptata - VIDEO

Acest barbat povesteste ca acum o luna trecand pe langa un bancomat din sectorul Rascani al capitalei a observat 150 de euro blocati in aparat. S-a apropiat, i-a luat si a sunat imediat la banca.

Sergiu CHIPARUS: “Eu ma primbam in apropriere de bancomat, asa s-a intamplat ca am observat cum o suma de bani s-a blocat in bancomat. Cu mine era sotia si copilul, copilul a luat banii si mi-a transmis mie, am luat telefonul si am sunat la suport clienti pentru a-i anunta ca am gasit banii cu care nu stiu ce sa fac.”

De la banca i-au spus sa revina a doua zi si sa restituie banii, deoarece toate filialele erau inchise deja. Barbatul a facut asa cum i s-a zis. Ieri, pe site-ul politiei capitalei, el spune ca a vazut imagini cum i-a banii din bancomat si este prezentat drept un hot dat in cautare.

Sergiu CHIPARUS: “Dupa care am mers la politie, acolo se afla si clientul care a pus banii in bancomat. Am mers impreuna la banca unde am restituit banii, pentru a ne clarifica cu situatia data.”

Astfel, banii au ajuns la persoana care i-a uitat in bancomat. Acesta ne-a spus ca-i este recunoscutor celui care i-a gasit si i-a intors. Purtatorul de cuvant al politiei capitalei ne-a spus ca oamenii legii vor veni cu o dezmintire, iar imaginile vor fi sterse.