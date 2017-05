A vrut sa obtina niste bani santajandu-si fosta iubita. Un barbat din capitala ar fi cerut o mie de euro ca sa nu publice imagini cu aceasta in ipostaze intime - VIDEO

Politia sustine ca individul in varsta de 37 de ani ar fi cerut de la fosta sa iubita o mie de euro ca sa nu publice imagini cu aceasta in ipostaze intime. Femeia in varsta de 31 de ani ar fi refuzat si s-a plans politistilor, care acum 2 zile l-au incatusat. In cadrul perchezitiilor, politistii au gasit acasa la suspect imagini video si poze cu victima, cu care suspectul o santaja. Deoarece individul si-a recunoscut vina el cva fi cercetat in libertate. El risca pana la 5 ani de inchisoare.