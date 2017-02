A vrut sa-si faca afacere cu mii de trandafiri, sute de crizanteme si gherbera, insa fara ca sa le declare la vama. Ce a patit un moldovean - GALERIE FOTO

Potrivit Serviciului Vamal, un agent economic autohton este documentat de catre serviciile specializate ale Vamii dupa ce nu a declarat mai multe loturi de plante. In urma unui control efectuat de catre angajatii postului vamal intern Balti la data de 3 februarie curent in depozitul aflat in proprietatea acestuia, s-au gasit mii de trandafiri, sute de crizanteme si gherbera.

In rezultatul inventarierii, angajatii vamali au depistat 3 860 bucati de trandafiri, 600 de crizanteme şi 390 de fire de gherbera care nu erau indicate in declaratia vamala. Acesta a vrut sa scape achitarea integrala a drepturilor de import.