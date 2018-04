A vrut sa-si impresioneze iubita, dar a impresionat o tara. Tanarul care a dirijat traficul rutier intr-o intersectie aglomerata din capitala spune ca ceea a pornit dintr-o gluma s-a transformat intr-o misiune dificila - VIDEO

Vazand ca nici un agent de patrulare nu si-a facut aparitia la intersectia in care se defectase semaforul, tanarul de 20 de ani a decis sa o faca pe politistul, vrand astfel sa-si convinga iubita care nu l-a crezut in stare de asa ceva.

Vasile PODGURSCHII: “Ea a inceput sa rada, cum tu sa iesi. Eu am spus ca am permis si stiu cum trebuie de regulat.”

In cateva minute tanarul a ajuns in intersectie si a inceput sa dirijeze traficul, iar soferii se conformau. Mai mult, unul dintre ei i-au oferit o vesta reflectorizanta.

Vasile PODGURSCHII: “Mi-a dat vesta si mi-a spus, eu sunt bravo, fac un lucru bun si oamenii trebuie sa ma vada ca stau in intersectie.”

Chiar daca nu are masina personala, spune ca regulile invatate la scoala auto i-au fost de ajutor. Recunoaste ca nu a fost usor.

Vasile PODGURSCHII: “Inghetam si la maini. Tu esti un om, e greu.”

Aproape jumatate de ora Vasile a facut ordine in traficul din intersectie. Oamenii legii au declarat anterior ca agentii de patrulare ajunsi la fata locului i-au multumit, tanarul spune insa altceva.

Vasile PODGURSCHII: ”Nu mi-a spus nimic de bine, nu mi-a spus multumim. Mi-a spus ca nu am voie sa stau in intersectie, imediat sa scot vesta si sa parasesc intersectia. El a regulat 5 minute s-a suit in automobil si a plecat.”

Dupa ce filmuletul cu isprava lui Vasile a devenit viral pe internet, oamenii l-au navalit cu mesaje de lauda. Modest din fire, tanarul spune ca nu a facut mare treaba.

Vasile PODGURSCHII: ”Cineva a spus ca a fost in acea intersectie, cineva nu a fost, dar totusi imi multumeau. Trebuie sa ne ajutam unul pe altul cu ceea ce putem. Vrem sa se schimbe, dar nu facem nimic pentru asta.”

Cat despre o cariera in politie, Vasile se mai gandeste…

Vasile PODGURSCHII: “ Nu m-am gandit. Poate daca as fi primar si as schimba ceva. Altfel nu stiu.”