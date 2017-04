A vrut sa-si scape fiii de inchisoare, insa a ajuns chiar el dupa gratii. Un barbat din capitala, prins in flagrant in timp ce incearca sa mituiasca un politist cu 3 mii de euro - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, fiii barbatului au fost retinuti saptamana trecuta impreuna cu alte 16 persoane pentru trafic de droguri. Ca sa-si scoata feciorii de dupa gratii, tatal acestora i-a propus unui politist de la inspectoratul de politie Botanica, mita in valoare de 6 mii de euro.

Politistul ar fi anuntat Centrul National Anticoruptie, iar ofiterii de acolo, l-au prins in timp ce barbatul incerca sa-i transmita omului legii prima transa. In urma audierilor, banuitul si-a recunoscut vina si urmeaza sa fie crecetat in stare de libertate. Acum el risca pana la 6 ani de inchisoare.