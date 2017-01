Abia am pasit in ianuarie ca agentiile de turism si-au lansat deja ofertele pentru vacanta de vara. Pachetele sunt aproape la jumatate de pret - VIDEO

Au inceput deja rezervarile pentru Grecia. Acolo, veti avea parte de soare, mare superba si aer mediteranian.





Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Este oferta low-cost. O familie cu doi copii ar mergea in jur de 400 de euro”.





Insulele Grecesti sunt cunoscute atat pentru apele limpezi precum cristalul, cat si datorita locurilor istorice si satelor pitoresti.





Ion ALEXA, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Discounturile ajung pana la 40 la suta pentru unele hotele. Pretul pentru Halkidiki pornesc de la 150 de euro de persoana cu transport autocar, hotel de trei stelute si mic dejun inclus. Pentru insula Thassos ar porni de 230 euro”.





Agentiile de turism recomanda pentru familiile cu copii destinatii precum Bulgaria, Turcia, Grecia. Preturile cresc odata cu numarul stelelor de la hotel.





Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Pentru o foaie turistica in sezon Turcia pentru o familie cu doi copii pretuleste 1200 de euro cu sistemul all inclusive. Bulgaria 800 de euro.”





Daca vreti sa economisiti trebuie sa grabiti.





Ion ALEXA, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Reducerile maxime sunt pana sfarsitul lunii ianuarie. Discounturi sunt pana in aprile doar ca ele scad cu cinci puncte procentuale”.





In plus, puteti beneficia de 10% reducere daca achitati toata suma integral. Mai mult, in cazul in care planurile se schimba, banii sunt restituiti.





Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Pentru acestia 10 euro asigurarea isi ia obligatia sa raspunda in fata clientului financiar in cadrul in care clientul refuza sa mearga in sejur.”





Proprietarii agentiilor de turism sustin ca in acest an preturile nu s-au majorat.