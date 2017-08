Absolventii de la medicina care muncesc in spitale publice, chiar daca nu in cele in care au fost repartizati, ar putea scapa de judecata, sustine un reprezentant al tinerilor. Ce spun autoritatile

De partea cealalta, autoritatile au spun ca pot sa ne confirme aceasta informatie.

Totodata, cei de la minister sustin ca va fi creat un grup de lucru, care va analiza fiecare dosar separat, astfel incat pentru fiecare student sa fie gasita o solutie. Scandalul a inceput in luna iulie, cand zeci de studenti au aflat ca trebuie sa intoarca statului sute de mii de lei pentru studii.

Ei au fost actionati in judecate de Ministerul Sanatatii pentru ca nu au respectat conditiile contractului semnat la admitere si au refuzat sa munceasca in spitalele in care au fost repartizati. Primii studenti deja au comparut in fata magistratilor.