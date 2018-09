Absolventii de la pedagogie nu se grabesc sa se angajeze la scolile la care au fost repartizati. Directorii de licee spun ca sunt nevoiti sa-i intoarca pe profesorii iesiti la pensie, pentru a suplini locurile vacante - VIDEO

Maria Pelin are 74 de ani, iar pe 54 dintre ei i-a dedicat elevilor. E profesoara de chimie. Chiar daca a iesit de mult timp la pensie, continua sa-si faca munca cu daruire, si asta pentru ca...

Maria PELIN, PROFESOARA DE CHIMIE: “Daca nu as iubi asa tare copii as sta singura, dar asa nu pot. Ii molipsesc cu energia pozitiva. Pana la 80 veti fi intre elevi? -Cum imi va permite sanatatea.”

La liceul Mihail Berezovschi din capitala au fost repartizati pentru angajare 7 tineri specialisti, insa niciunul dintre ei nu a venit. Directorul institutiei a fost nevoit sa-i reintoarca pe profesorii iesiti la pensie pentru a suplini cele 10 locuri vacante care le-a avut la inceput de an.

Ana ERIMEI-BEREZOVSCHI, DIRECTORUL LICEULUI “MIHAIL BEREZOVSCHI: “Cateva locuri vacante, 5 clase primare, doi la chimie, geografie. Dar de la universitatea au spus ca nu vor veni.”

Profesorii care au muncit ani de zile la acest liceu spun ca sunt nevoiti sa lucreze si acum, intrucat pensia este mica.

Elena RALEA, PROFESOR DE CHIMIE: “Eu totdeauna am fost ca tineri sa inlocuiasca persoanele de varsta a treia, dar spre binele nostru mai activam deoare si pensia noastra mizera, am lucrat 40 de ani si primesc o pensie de doua mii de lei."

Lidia ARVINTE, PROFESOARA DE CLASELE PRIMARE: “Cat voi fi sanatoasa si voi putea.”

La liceul Nicolae Balcescu, din satul Ciorescu, directorul a sperat sa angajeze 5 tineri specialisti in acest an, insa doar doi dintre ei au calcat pragul institutiei si au ramas sa lucreze.

Vadim TURCAN, PROFESOR DE EDUCATIE FIZICA: “Daca vii la ora pregatit si copii pleaca cu dispozitie si tu esti multumit.”

Vadim Turcan are 22 ani. A absolvit in acest an facultatea si s-a angajat ca profesor la liceul la care a invatat. Spune ca ce il nemultumeste cel mai mult este salariul de 3500 de lei.

Vadim TURCAN, PROFESOR EDUCATIE FIZICA: “Salariu este mizer. Am nevoie de 10 mii. Sunt nevoit sa activez si in alta parte.”

Fosta eleva la liceul din Ciorescu este si Nina Gutu, care acum ii invata pe elevi primele cuvinte in limba engleza. Tanara recunoaste ca s-a gandit mult timp inainte de a se angaja in calitate de profesor.

Nina GUTU, PROFESOARA DE CLASELE PRIMARE: “Placerea si dragostea pentru cei micuti compenseaza aceasta durere. Dar acesta este statul, desigur o sa beneficiem de acel ajutor material si incet, incet vom incerca sa ne descurcam.”

Saptamana trecuta, mai multi profesori au depus o petitie la Guvern, in care cer ca salariile pedagogilor ai ale educatorilor sa fie majorate.

Conform datelor oferite de Directia Educatie Chisinau la sfarsitul lunii august, doar in capitala deficitul de cadre didactice era de 860, iar la nivel de tara ramane a fi de aproape de 2 mii de profesori.