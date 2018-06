Absolventii de liceu au sustinut examenul la disciplina de profil. Un elev a fost dat afara, deoarece ar fi incercat sa copieze - VIDEO

”Am emotii, uitati-va, inca tremur.”

Chiar si la al treilea examen, emotiile nu le-au dat pace. In prezenta observatorilor, dar si a zecilor de camere de supraveghere, liceenii si-au demontrat cunostintele la matematica, istorie, arte sau sport, in functie de profil. Unii au iesit din sala de examen dupa doar doua ore.

”Se putea si mai repede. Daca stii nu ai de ce sa-ti faci emotii.”

”Invat la uman si trebuie sa stiu istoria. Eseul a fost usor, primul item a fost romanizarea si asta mi-a parut mai complicat.”

Andrian si Eugen au obtinut rezultate diferite la un exercitiu asa ca imediat dupa ce au iesit de la examen au inceput sa verifice.

“Vrem sa vedem la cine e corect totusi."

“Trebuie sa determinam parametrul real si am rezolvat prin doua metode diferite.”

Altii spun ca examenul a fost complicat si i-a stors de puteri.

“-Ai scris tot? -Cu parere de rau, nu. Ce nu am repetat nu am scris. Poate jumatate am scris. Macar sa il trec.”

”Sper la nota 7, 8. Erau niste exercitii mai complicate."

“Un obiect foarte greu. De ce ti-ai ales profil real daca spui ca a fost greu.-Imi plac greutatile. -La ce nota te astepti? -De la 10 in sus.”

Chiar daca unii afirma ca au repetat nopti la rand pentru examen, s-au impotmolit la intrebari elementare. Altii, insa, s-au prins chiar si cand am incercat sa-i punem noi in incurcatura.

”-Cand si-a declarat Moldova independenta? -La 23 august 1991. -Imi mai spui si presedintii in ordine cronologica? -Mircea Snegur, apoi am uitat...Voronin, Timofti si Dodon.”

“Cand a intrat Moldova in UE? -Ea nu a intrat in UE, a semnat doar acorduri de...”

”Cate batalii a dus Stefan cel Mare? -11 batalii, dar din toate a castigat toate. -Din 11 a castigat 11? -Inafara de una? Ultima? -Da.”

”-Ce sunt functiile? -Nu tin minte deja, am iesit acum, dimineata nu am mancat. -Cum se calculeaza aria unui triunghi dreptunghic? -Nu stiu.”

“Mi s-a parut un pic greu. -Care sunt presedintii tarii in ordine cronologica? -Vai, nu...”

”Cum se calculeaza aria cercului? -Nu va pot spune. Capul e acum plin cu altceva.”

Dan spune ca dimineata a fost la facultate unde a avut el examen, iar dupa ce l-a terminat a dat fuga sa-si sustina iubita la bacalaureat. Spune ca in perioada pregatirilor i-a adus...

“Ciocolata, valeriana. La toti sunt emotii. 00:34 Un cadou la ultimul examen.”

Cei mai multi dintre absolventi spun ca si-au facut deja planuri pentru viitor. Majoritatea vor sa-si incerce puterile peste hotare.

"Sper ca voi putea fi admis in Iasi la facultatea de cibernetica.”

”As merge macar in Romania.”

Bogdan insa a rasuflat usurat pentru ca el deja a fost admis sa-si faca studiile la buget, la Moscova. Va urma acolo facultatea de economie.

"Cred ca posibilitatile sunt mai mari. Aici e mare coruptie. -Vreau sa devin bussinesman, sa fac multi bani si sa traiesc cum imi place.”

Un candidat a fost eliminat pentru ca a incercat sa copieze. In consecinta acestuia I se anuleaza examenele de pana acum si va avea posibilitatea sa le sustina abia la anul. Aproape 17 mii de elevi au avut astazi proba la disciplina de profil.

Cei de la real, care sunt cei mai multi au scris testul la matematica, cei de la profilul uman au avut la istoria romanilor si universala, separat au dat examene elevii de la arte si sport. Marti absolventii vor sustine examen la disciplina la solicitare.