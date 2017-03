Absolventii de liceu s-au calit putin inainte de bacalaureat. Antrenamentul a fost un test la limba de instruire, romana - VIDEO

Doar pixul era pe masa fiecarui elev. Natalia si-a pregatit insa si o ciocolata.

Natalia NASTASIU, ELEVA: "Sper ca ciocalata sa ma ispire”.

O ciocolata a fost totusi putin, spune Natalia, care vrea ca la examenul pe bune sa-si ia mai multe. Asta, desigur, daca I se va permite.

Natalia NASTASIU, ELEVA: “Am mancat-o toata si cred ca mai era nevoie, pentru ca emotiile sunt foare mari si foarte multe subiecte”.

Simularile se fac pentru ca elevii sa vada cum arata un test de la bacalaureat. Tinerii spun totusi ca le stiu deja destul de bine, au gasit o multime pe internet.

“Pentru cei care au invatat pe parcursul anilor a fost usor”.

Unii cred ca trei ore este prea putin pentru atatea sarcini.

“Cu vreo jumatate de ora mai mult”.

“In eseu, nu am scris nici personajul am intalnit probleme. Acum o sa stiu unde mai am de lucrat”.

“S-a gasim metafora si sa o explica, acolo sunt mai multe pe care nu le poti intelege.”

Pentru multi, noaptea trecuta a fost una alba.

“Pana la trei”.

“Aseara pana la 12, iar azi de la 6”.

De emotii, unora le-a zburat din cap ce itemi au avut de rezolvat.

“Am uitat si asta”.

La fel ca la fiecare simulare, note nu vor fi puse nici dupa testul de azi.

Maria ARSENI-CIOBANU, PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA: “Urmeaza o lectie de reevaluare se vor atrage atentia asupra itimilor la care au intalnit dificultati”.

Bucurosi ca au scapat de o grija, tinerii au imortalizat momentul in curtea scolii. Urmatorul test va fi la limba straina. Simularea examenelor va dura pana pe 7 aprilie.