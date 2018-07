Absolventii de liceu s-au inghesuit la un targ deschis in centrul capitalei ca sa afle cu ce oferte vin universitatile din Romania. Tinerii spun ca studiile peste Prut le deschid mai multe porti spre Europa - VIDEO

Cei care isi doresc sa invete in capitala Romaniei pot alege intre mai multe institutii de top. Printre acestea se numara si Universitatea Romano-Americana, unde se fac ore in limba romana si engleza. Intrarea la buget se face prin cumularea mediei la bacalaureat si a notei la examenul de intrare. In caz contrar scoateti din buzunar 900 si respectiv 2 mii de euro, in functie de limba de instruire.

”Avem un departament de studii asiatice unde pot studentii invata limba chineza, japoneza, coreana, pot aplica la o bursa de studii in Asia.”

Ca distanta, cea mai accesibila destinatie este Iasi. Cererea este mare acolo in domeniul telecomunicatiilor, arhitectura si calculatoare.

”Universitatea noastra intr-adevar mareste locurile cu cat cererea creste. 01:25 Anul trecut la Robotica au fost in jur de 15 locuri, anul asta sunt 20.”

Institutiile de invatamant superior se intrec sa-i convinga pe cei mai buni tineri sa aleaga anume programul lor de studii.

”Universitatea Tehnica e de top in Romania. Esti asigurat cu camin garantata. In Cluj au un abonament gratuit la transportul in comun, foarte multe asociatii de studenti.”

Baietii au facut coada la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti care este singura pe acest segment din Romania.

”Se ocupa cel mai mult cu petrol si gaze, cu extractia, prelucrarea."

”Calitatea studiilor si echivalarea lor in orice tara.”

”Salarii care pentru un informatician incepe de la o mie de euro in sus si aici e 2 mii de lei moldovenesti.”

Iar aceasta femeie a venit impreuna cu fiul care a facut liceul la Bucuresti, iar acum vrea sa-si continue studiile in medicina. Afirma ca este costisitor sa intretii un copil peste hotare, dar investitia merita.

”Se duc niste bani, cel putin la 200 de euro lunar au fost alocate. Speram din tot sufeltul sa I se realizeze visul si gandul.”

Cei care deja sunt studenti cu acte in regula au venit la targ sa impartaseasca din experienta. Sustin ca dupa licenta vor sa aplice la masterat.

”Masteratul il planific in Romania sau in strainatate. -In aceste planuri de viitor se mai incadreaza si revenirea acasa? -Daca se va schimba situatia din tara revenim, insa la mmoment nu cred ca as reveni.”

Lectorii romani afirma si ei ca basarabenii sunt dintre cei mai buni la studii, lucru care ii determina ca de la an la an sa mareasca numarul burselor.

Eduard EDELHAUSER, PRORECTOR UNIVERSITATEA DIN PETROSANI: "Anul acesta oferim 100 de locuri, dintre care 65 de locuri sunt cu bursa de 65 de euro. Suntem in crestere.”

In acest an procedura de aplicare este mai simpla.

Nicolae COJOCARI, PRESEDINTE FAB ROMANIA: ”Se face depunerea online, dureaza procedura de reviziuire a dosarului, dupa care urmeaza perioada de confirmare. Anul aceatsa nu mai trebuiesc legalizate la notar toate actele, nu necesita deplasarea personala."

Targul Univeristatilor din Romania este la a VII-a editie. Astazi si maine este organizat la Chisinau in Gradina Publica “Stefan cel Mare”, iar pe 7 si 8 iulie la Balti si respetiv Cahul. In acest an Guvernul Romaniei a alocat 6 mii de locuri pentru studentii basarabeni.