Abuz de mari proportii: Ministerul de Interne a antedatat documentele de expulzare ale cetatenilor turci \ DOC - Anticoruptie.md

Biroul de Migratie si Azil (BMA) din cadrul Ministerului de Interne nu a spus adevarul in legatură cu implicarea sa in operatiunea de expulzare a celor sapte profesori turci din reteaua liceelor Orizont. Portalul Anticoruptie.md a intrat in posesia unor documente care arata ca institutia publica ar fi perfectat documentele cu data din urma, pentru a acoperi ilegalitatile comise de autoritatile de la Chisinau la expulzarea si transmiterea celor sapte profesori autoritatilor turcesti, scrie anticoruptie.md.