Abuz, dictatura sau decizie cu semne de intrebare. Asa au calificat mai multi politicieni invalidarea alegerilor. Lidera PAS spune ca justitia este controlata de Plahotniuc, iar Dodon sustine ca acum Ceban ar trebui declarat castigator - VIDEO

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Anularea de catre regim a rezultatelor inseamna dictatura pe fata. Hotii au renuntat la fineturi.”

Lidera PAS vorbeste despre o justitie controlata de Vlad Plahotniuc, in timp ce purtatorul de cuvant al PD spune ca decizia este una sensibila si trebuie evaluata strict juridic. Si in timp ce Plahtoniuc este acuzat din toate partile ca ar sta in spatele puterii judecatoresti si ca el ar fi dictat, de fapt, decizia instantei, acesta nu a facut niciun comentariu la acest subiect. Ultima sa postare pe facebook e despre un judocan veteran.

Seful statului insa a pus in discutie ideea declararii socialistului Ion Ceban drept castigator al scrutinului, daca tot Andrei Nastase ar fi incalcat legea, mentionand ca primarul ales ar fi de fapt victimizat. Fostul candidat liberal Valeriu Munteanu crede ca miscarea de ieri ar putea izola Moldova si ar genera retragerea finantarilor externe, pe cand ex primarul Dorin Chirtoaca sustine ca alegerile nu au contat.

Dorin CHIRTOACA, EX-PRIMAR CHISINAU: “Au fost anulate in mod nepermis, ilegal si criminal alegerile din Chisinau. Acelasi mesaj pe care l-am primit eu in februarie si anume nu conteaza alegerile, ele nu vor fi, oricum noi venim la putere.”

Mihai Ghimpu a fost ceva mai metaforic si a postat pe pagina lui de facebook un video in care se aud urletele unui caine, mentionand ca ar urma un cutremur. Iar ex-candidatul PUN, Constantin Codreanu a condamnat actiunile organelor de drept si spune ca a cerut Camerei Deputatilor din Romania sa conditioneze ajutoarele financiare acordate tarii noastre.

Anatol SALARU, PRESEDINTE PUN: “Aceasta decizie ne arunca din nou in evul mediu si ne demonstreaza ca institutiile statului nu sunt functionale, sunt controlate si pot servi intereselor oricui plateste mai mult. Se vede clar in primul rand, ca este favorabil pentru Dodon si a celora care vor sa destabilizeze situstia politica din Republica Moldova.”

Silvia Radu insa se arata suprinsa si considera ca vreme cat orasul ramane fara edil, proiectele aflate in derulare sunt puse in pericol. S-au expus pe seama subiectului si liberal-democratul Vadim Pistrinciuc care si-a luat simbolic adio de la democratie, iar membrul Grupului Popular European, Valeriu Ghiletchi se intreaba daca incalarile comise ar fi putut intr-adevar sa schimbe rezultatele alegerilor.