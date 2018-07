Un BMW condus de un politist beat a ajuns pe contrasens si s-a ciocnit violent cu un camion. O tanara, pasager in masina, s-a stins pe loc, iar alti doi pasageri, printre care si un alt politist, tot beat, transportati la spital

Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta in apropiere de satul Recea. Un politist beat a intrat cu masina pe contrasens si a lovit in plin un camion. In urma impactului violent, o tanara, pasager in masina, s-a stins pe loc, iar alti doi pasageri, printre care si un alt politist, fiind si el in stare de ebrietate, au fost transportati la spital.