S-a intamplat in ieri, in jurul orei 15. In regiunea Pskov, microbuzul s-a ciocnit din plin cu o masina de model VAZ. In urma impactului, acesta a ajuns intr-un sant, de pe marginea drumului. In microbuz se aflau 12 oameni, care au pornit din Moldova si se indreptau spre Sankt-Petersburg, scrie presa rusa.