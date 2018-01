Accident cumplit in apropiere de Stefan Voda. Un Land Rover s-a ciocnit frontal cu un Mercedes: ambii soferi s-au stins pe loc. Cum s-a intamplat totul - FOTO si VIDEO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 5:30 la o statie PECO in apropiere de Stefan Voda. Un Land Rover, condus de un barbat de 46 de ani, a lovit in plin un Mercedes, la volanul caruia se afla un tanar de 21 de ani.

Totodata, oamenii legii spun ca barbatul de la volanul Land Rover ar fi pierdut controlul asupra volanului si a lovit frontal un Mercedes condus de un tanar de 21 de ani.

In urma impactului, vehiculele au derapat de pe traseu, iar ambii soferi s-au stins pe loc.

Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite.