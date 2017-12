Accident cumplit la intrarea in localitatea Bilicenii Vechi din Sangerei. Preotul din Copaceni si sotia sa au decedat, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit cu un Audi - VIDEO

Aseara in jurul orei 18 preotul impreuna cu sotia sa se intorceau de la Balti, unde il vizitase pe fratele preotesei internat in spital. El este ultima persoana, care i-a vazut in viata.

Claudiu BOLDESCU, FRATELE PREOTESEI: “Am vorbit ne-am sfatuit. Nu am stiut ca e ultimul sarut. Eu am fost sunat si cand am aflat mi-am pierdut cunostinta.”

Potrivit politiei la intrarea in satul Bilicenii Vechi, masina in care se aflau cei doi soti s-a lovit frontal de un Audi, soferul caruia ar fi pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens. In urma impactului, preotul de 60 de ani si sotia sa de 57, au murit pe loc. Imediat ce au aflat despre accident, mai multi localnici din Bilicenii Vechi au mers la locul tragediei.

“Am mers acolo, erau doua masini, soferul vinovat nu mai era.”

“Am auzit ca cele intamplate.”

In acelasi timp locuitorii din satul Copaceni, unde slujea preotul, sunt cutremurati de cele intamplate.

“Nu ne vine sa credem am piedut un om foarte bun.”

“E o durere.”

“Am fost la ultima predica a lui a vorbit despre.”

Preotul Valeriu Dubenco a slujit mai bine de 30 de ani la biserica din Copaceni. El impreuna cu sotia sa vor fi ingropati in curtea lacasului sfant.

“Asa a dorit lumea, asa au hotarat preotii.”

“El si locuia in curtea bisericii.”

Tanarul de 25 de ani care se afla la volanului masinii Audi este internat la spitalul din Sangerei. Pe acest a fost pornita o ancheta pentru a fi stabilite toate circumstantele in care s-a produs acccidentul.