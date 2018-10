Accident cumplit la Orhei. Un tanar de 21 de ani s-a stins pe loc, iar alti trei au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a lovit o bordura si s-a rasturnat. Politia: soferul era beat - FOTO

Totul s-a intamplat in aceasta noapte in localitatea Furceni din raionul Orhei. Soferul de 25 de ani era in stare de ebrietate, iar din cauza vitezei excesive a pierdut controlul volanului, s-a izbit cu masina de o bordura, dupa care vehiculul s-a rasturnat.

In urma impactului, un tanar de 21 de ani, pasager in masina, s-a stins pe loc, iar alti doi tineri, printre care si soferul au fost transportati la spital

Oamenii legii spun ca in urma verificarilor cu aparatul Drager, soferul avea o concentratie de alcool in aerul expirat de 1.09 mg/l.

Toate circumstantele in care s-a produs tragedia urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.