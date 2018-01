Accidentul cumplit de pe strada Alba Iulia: la moment o femeie se afla in reanimare - VIDEO

Accidentul s-a produs aseara in jurul orei 22:00, pe strada Alba Iulia din capitala. Potrivit politiei, un Mercedes in care se aflau soferul si doi pasageri a intrat pe constrasens si s-a izbit in plin de o Toyota in care erau patru oameni. In urma impactului extrem de violent, masinile au fost transformate intr-un morman de fiare, fiind aruncate la cativa metri una de alta.

Iar un tanar de 21 de ani care statea pe bancheta din fata a Mercedes-ului a murit pe loc, ceilalti s-au ales cu rani usoare. Potrivit medicilor, o femeie din Toyota se afla in aceste momente in reanimare. Soferul care, potrivit politiei ar fi provocat accidentul era baut. A recunoscut-o si tatal sau care a venit la fata locului. Soferul de 21 de ani a fost retinut de politie pentru 72 de ore.

Petru MALAI, SEFUL SERVICIULUI DE URMARIRE PENALA ACCIDENTE RUTIERE: "In rezultatul accidentului rutier au fost spitalizate 4 persoane, iar una a decedat la Spitalul de Urgenta. Pentru comiterea accidentului urmeaza sa fie deschisa cauza penala, instanta v-a decide pedeapsa referitor la persoana vinovata."

Politia a deschis un dosar penal pe acest caz.