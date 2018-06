Accident de munca la Botanica. Un barbat a ajuns la spital, dupa ce macaraua pe care o conducea s-a rasturnat in sant - GALERIE FOTO

Tragedia s-a produs marti seara in jurul orei 18.00. Vecinii spun ca tatal copiilor abia si-a adus copila de patru ani de la gradinita, iar aceasta se juca la poarta cu fratele sau mai mic de doi ani. Acolo se afla un autocamion, iar alaturi o masina cu usile deschise si cheile in contact.

Baietelul in varsta de doi ani ar fi urcat in masina fara ca cineva sa observe asta si a rotit cheia. Fetita de patru ani era in acel moment chiar in fata automobilului si a fost proiectata in autocamion.

VECINA: “Am auzit galagie, tatal ei a scos u strigat, a incercat s-o stropeasca cu apa dar nimic."

Pentru a nu pierde nici un moment, bunicul fititei a luat fitita si a dorit sa duca la cel mai apropiat spital.

"S-a stins pe drum, sunt distrusi."

Vecina, spune ca tatal fetitei lucra in curtea casei in momentul care s-a intamplat tragedia. Astazi rudele si oamenii din sat au petrecut copilul pe ultimul drum. Politia investigheaza toate circumstantele in care s-a produs tragedia.