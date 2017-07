Accident grav in apropiere de Balti. Un politist din Sangerei a decedat pe loc dupa ce s-a izbit violent intr-un automobil: 4 persoane au ajuns in stare grava la spital - FOTO

Potrivit oamenilor legii, tragedia a avut loc azi noaptea in apropiere de satul Biliceni Vechi, raionul Sangerei. Un politist din orasul Sangerei, in varsta de 26 de ani, fiind in afara orelor de serviciu si aflandu-se la volanul unui Volkswagen, s-a tamponat frontal cu un alt automobilul condus de un locuitorul din satul Nicolaevca, raionul Sangerei, in varsta de 67 de ani.

In urma impactului violent, politistul a decedat pe loc, iar soferul din celalalt automobil, impreuna cu trei pasageri au fost transportati de urgenta la spital.