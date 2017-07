Accident grav in Constanta. 14 persoane, la spital, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au izbit

In accident au fost implicate un autoturism si un microbuz plin cu pasageri.

Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, echipele de interventie au fost solicitate sa intervina miercuri, in jurul orei 4.20, la un accident rutier petrecut in municipiul Constanta, la intersectia bulevardului Tomis cu bulevardul Aurel Vlaicu, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz.

In autoturism se aflau doua persoane, sot si sotie, iar in microbuz 12 persoane - 10 adulti si doi copii.

La fata locului s-au deplasat o autospeciala de apa cu spuma, un echipaj SMURD tip C, doua echipaje SMURD tip B, iar de la Serviciu Judetean de Ambulanta au sosit la locul accidentului o ambulanta tip C si cinci ambulante tip B.

In urma accidentului, 11 persoane au fost transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta cu echipajele de ambulanta, iar trei persoane au ajuns la aceeasi unitate spitaliceasca cu alte mijloace.

Reprezentantii ISU Dobrogea au mai precizat ca dintre toate persoanele implicate in accident una singura era in stare mai grava, si anume pasagera din dreapta soferului autoturismului.

Sursa foto: IGSU