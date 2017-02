Accident grav in Peresecina. Un Nissan s-a ciocnit violent cu un autocamion: un pasager in varsta de 22 de ani a decedat pe loc - FOTO

Potrivit politiei, soferul Nissan-ului in varsta de 34 de ani se indrepta spre Chisinau, iar autocamionul spre Orhei. Accidentul s-ar fi produs din cauza drumului lunecos. Soferul Nissan-ului a pierdut controlul volanului, ar fi intrat pe contrasens si a lovit camionul lateral. In masina se afla un pasager in varsta de 22 de ani care a decedat pe loc.