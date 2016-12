Accident grav in satul Iurevca, Cimislia. O masina a intrat intr-un gard si s-a rasturnat. Soferul ar fi fost in stare de ebrietate narcotica - FOTO

Potrivit martorilor, soferul a pierdut controlul volanului si a derapat. In masina se aflau doi barbati care nu au avut de suferit in urma impactului violent.

Potrivit politiei, accidentul s-a produs in jurul orelor 16:50. La volanul autovehiculului se afla un barbat in varsta de 34 de ani din raionul Basarabeasca care ar fi fost in stare de ebrietate narcotica.