Accident grav la Botanica. Un tanar de 21 de ani s-a stins dupa ce masina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Imagini care pot afecta emotional - GALERIE FOTO si VIDEO

*Revenim cu detalii





Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 21:00 pe strada Zelinski din sectorul Botanica al capitalei. Un Peugeot, condus de un tanar de 21 de ani s-a ciocnit violent cu o Dacia la volanul careia se afla un barbat de 35 de ani. In urma impactului, tanarul de 21 de ani a fost transportat in stare grava la spital, dupa care s-a stins.

Toate circumstantele in care s-a produs tragedia urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.

Sursa foto: PRO TV