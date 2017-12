Grav accident la Sangerei. Preotul din satul Copaceni si sotia sa s-au stins, dupa ce Opel-ul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un Audi - FOTO

Impactul s-a produs ieri in jurul orei 18:00 la intrare in Bilicenii Vechi, raionul Singerei. Potrivit politiei, un Audi condus de un tanar de 25 de ani a lovit un Opel in care se aflau preotul si sotia sa. In urma impactului, preotul in varsta de 60 de ani si sotia de 53 de ani au decedat, iar tanarul din Audi a fost tranportat la spital.

Politia spune ca vinovat de accident ar fi tanarul de la volanul masinii Audi. Acesta ar fi pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens si a lovit frontal Opel-ul.