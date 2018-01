Accident grav la Taraclia: un barbat si-a pierdut viata, dupa ce masina pe care o conducea a derapat de pe sosea si s-a inversat - FOTO

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in jurul orei 14:30 in orasul Tvardita din raionul Taraclia. O Toyota, condusa de un barbat in varsta de 45 de ani, a derapat de pe sosea si s-a inversat. In urma impactului, soferul s-a stins pe loc, iar pasagerul in varsta de 23 s-a ales cu leziuni usoare.

Totodata, oamenii legii spun ca accidentul s-ar fi produs din cauza ca barbatul conducea cu viteza excesiva si ar fi pierdut controlul asupra volanului, dupa care masina a derapat de pe sosea si s-a inversat.

Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite de oamenii legii.